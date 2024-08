Serie C, Benevento – Cavese 2-1: parte con il piede giusto la Strega

Si comincia a fare sul serio per il Benevento. Inizia il campionato di serie C e per gli uomini di Auteri è subito derby contro la Cavese di mister Lello Di Napoli, che arriva al Vigorito senza alcun problema di formazione.

La Strega manda subito in campo il nuovo arrivato Ferrara. Questo l’ undici iniziale: Nunziante tra i pali con Berra, Capellini, Tosca e Ferrara a formare il pacchetto difensivo. In mediana Acampora, Prisco e Simonetti. Tridente offensivo con Lamesta, Manconi, Lanini. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Avolio, Ciurleo, Sena, Viscardi, Veltri, Viviani, Pinato, Perlingieri, Sorrentino, Starita.

La Cavese risponde con Boffelli in porta. Saio, Piana, Loreto a formare il terzetto difensivo. Centrocampo con Rizzo, Konate, Pezzella, Vitale, Tropea. In attacco Sorrentino, Fella. A disposizione: Di Somma, Lamberti, Barba, Peretti, Maffei, Marchisano, Fornito, Citarella, Aurino, Barone, Marranzino, Badje, Diarrasouba, Vigliotti.

Arbitra il signor Pezzopane della sezione di L’ Aquila

La gara

Prima della gara viene osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di mister Sven Goran Eriksson.

Subito pericoloso il Benevento al 3′, che approfitta di un errore difensivo di Loreto che consente a Lamesta di andare alla conclusione e costringe il portiere alla deviazione in angolo. Immediato vantaggio ospite: al 7′ sfortunata deviazione di Tosca che, su cross di Rizzo, mette fuori causa Nunziante.

Rischia di capitolare ancora la Strega se non fosse per l’ intervento di Nunziante che ipnotizza Sorrentino al 7′. Al 19′ il Benevento sostituisce Tosca con Viscardi per infortunio. Stregone che ci prova al 24′ con un colpo di testa da parte di Berra su cross di Acampora: pallone di poco fuori. Al 25′ cartellino giallo per Ferrara del Benevento. Protesta la Strega che al 29′ reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano da parte di Loreto su cross di Prisco. Al 31′ è Rizzo che pareggia il conto e termina anche lui sul taccuino del direttore di gara.

Tiro velenoso di Acampora che al 34′ sfiora la traversa. Punizione pericolosa di Pezzella al 44′ che impegna il portiere del Benevento. Giallo per Konate che al 45′ interrompe una ripartenza pericolosa del Benevento. Il match si chiude dopo un minuto di recupero.

A inizio ripresa sventa il raddoppio Nunziante che interviene e salva il Benevento su Sorrentino servito da Fella. Al 50′ Sorrentino si divora il gol del 2-0 calciando fuori. Cerca di rispondere il Benevento al 53′: colpo di testa di Manconi (cross di Lamesta) che sfiora la traversa.

Al 57′ il Benevento sostituisce Lanini e Simonetti con Perlingieri e Pinato mentre la Cavese manda in campo Peretti al posto di Rizzo.

Pareggio della Strega con Berra al 62′: sugli sviluppi di una punizione Manconi serve il difensore che trafigge Boffelli.



Al 66′ la Cavese fa entrare Fornito e Badje per Konate e Fella. Al 68′ ammonito Pezzella per peoteste nella Cavese. La ribaltano i padrini di casa con Pinato al 70′, che risolve un’azione concisa in area di rigore e con un diagonale sigla il 2-1.

Cambi nel Benevento: al 74′ fuori Acampora e Manconi per Viviani e Starita. Anche la Cavese, al 78′ manda in campo Vigliotti al posto di Piana. Potrebbe chiuderla il Benevento all’ 82′: Boffelli salva su Pinato e con l’ aiuto della difesa riesce a sbrogliare una situazione insidiosissima.

Giallo per Diarrassouba della Cavese che commette fallo all’ 85′. Ottimo intervento del portiere ospite che vola all’ incrocio dei pali per smanacciare una conclusione di Lamesta all’ 87′. L’ arbitro concede cinque minuti di recupero e Boffelli compie un altro bell’ intervento su una punizione di Viviani al 92′. La Strega parte con il piede giusto e porta a casa tre punti importanti in una gara sofferta.