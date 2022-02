Koulibaly torna a Napoli: “Non vado via, qui c’è un pezzo di Senegal”

Koulibaly a Napoli, la festa e in campo per l’Inter

“Sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ringrazio tutti, ho visto tutti i video e le cose che avete fatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal. Grazie a tutti” le parole di Koulibaly ai tifosi presenti che lo hanno atteso per tutta la mattinata.

Il difensore ha voluto incontrarli e ringraziarli per il sostegno, immortalandoli anche dal suo account Instagram: “A Napoli vive un pezzo di Senegal”. Nel frattempo, la squadra di Spalletti stava allenandosi già a Castel Volturno, dove ora Kalidou è atteso: controlli fisici di rito e poi subito in campo per recuperare il tempo perso.

Se non ci saranno problemi, Koulibaly sarà regolarmente coi compagni domani mattina per la rifinitura e quindi in campo sabato per l’Inter.

