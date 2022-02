IL FISCHIETTO – Napoli vs Inter, dirige Doveri di Roma, al Var Di Paolo e Valeriani

Come erra nelle previsioni la partita clou della 25esima giornata, Napoli vs Inter, che si disputerà in anticipo, sabato 12 febbraio alle ore 18, a Fuorigrotta, è stata affidata all’arbitro Daniele Doveri ,della sezione di Roma 1. Assieme al fischietto della capitale agiranno in qualità di guardalinee i signori Costanzo e Bindoni, nelle vesti di quarto umo Cosso ed infine in sala Var Di Paolo e Valeriani. Anche nella passata stagione Doveri diresse Napoli – Inter gara che si concluse col risultato di 1 a 1. Ma ecco tutti gli incontri degli azzurri con l’arbitro romano in campo:

Napoli-Novara 2-0 il 21 aprile 2012

Napoli-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012

Napoli-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013

Napoli-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013

Verona-Napoli 0-3 il 12 gennaio 2014

Torino-Napoli 0-1 il 17 marzo 2014

Napoli-Palermo 3-3 il 24 settembre 2014

Napoli-Sampdoria 4-1 il 26 aprile 2015

Sassuolo-Napoli 2-1 il 23 agosto 2015

Genoa-Napoli 0-0 l’1 novembre 2015

Napoli-Carpi 1-0 il 7 febbraio 2016

Napoli-Bologna 3-1 il 17 settembre 2016

Napoli-Torino 5-3 il 18 dicembre 2016

Napoli-Milan 2-1 il 18 novembre

Napoli-Torino 2-2 il 6 maggio 2018

Napoli-Parma 3-0 il 26 settembre 2018

Cagliari-Napoli 0-1 il 16 dicembre 2018

Milan-Napoli 0-0 il 26 gennaio 2019

Empoli-Napoli 2-1 il 3 aprile 2019

Napoli-Inter 4-1 del 19 maggio 2019

Torino-Napoli 0-0 del 6 ottobre 2019

Napoli-Inter 1-3 del 6 gennaio 2020

Cagliari-Napoli 0-1 del 16 febbraio 2020

Atalanta-Napoli 2-0 del 2 luglio 2020

Benevento-Napoli 1-2 del 25 ottobre 2020

Napoli-Juventus 1-0 del 13 febbraio 2021