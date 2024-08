Napoli: cosa apporta alla squadra l’arrivo di McTominay?

Dopo un inizio di stagione tutt’altro che promettente, il Napoli ha saputo rialzarsi e lo ha fatto in grande stile, battendo il Bologna 3-0. Un risultato davvero necessario, che ha permesso al club di riscattarsi dalla dolorosa sconfitta contro il Verona, avvenuta durante la prima giornata del campionato. La vittoria è anche servita ad Antonio Conte per dimostrare al mondo l’enorme potenziale della squadra partenopea, alla quale si aggiungerà presto un ulteriore rinforzo. Si tratta di Scott McTominay, attesissimo dai tifosi napoletani, ansiosi di vederlo al fianco degli azzurri.

L’accordo con il Manchester United

L’intesa con il Manchester United per l’acquisto di Scott McTominay è arrivata al termine di una lunga trattativa, conclusasi con un accordo di 30 milioni di euro. L’arrivo del centrocampista britannico non esclude però la possibilità di un altro acquisto, attualmente molto chiacchierato nell’ambito delle scommesse sportive. Si tratta di Billy Gilmour, per il quale sembra essere stato raggiunto un accordo verbale di circa 18 milioni di euro. Un affare ancora da perfezionare, che lascia al Napoli dei giorni di margine per concentrarsi sui preparativi per l’arrivo di McTominay.

Chi è Scott McTominay?

Scott McTominay, classe 1996, approda al Napoli dopo una lunga carriera con il Manchester United, cominciata da giovanissimo. A lanciarlo in prima squadra fu José Mourinho nel 2016. Da allora, ha accumulato un totale di 255 presenze, facendosi conoscere non solo per le sue doti da centrocampista ma anche per le sue abilità da trequartista, posizione in cui Ten Hag lo ha utilizzato spesso durante la scorsa stagione.

Qualità da cui il Napoli potrebbe trarre vantaggio

Dal punto di vista tecnico, McTominay è un giocatore piuttosto completo. Il suo fisico imponente lo rende dominante sia in attacco che in difesa, mentre la sua spiccata capacità di recupero palla fa di lui un elemento quasi necessario per la squadra partenopea. Con McTominay, infatti, Conte ha finalmente a sua disposizione la soluzione che cercava per dare maggiore solidità al centrocampo. Senza contare, poi, la sua esperienza internazionale, sicuramente preziosa per un Napoli che punta a fare bene anche in Europa.

Può il Napoli diventare una delle favorite di questa serie A?

Con l’arrivo di McTominay, il Napoli aggiunge alla propria rosa un tassello essenziale, che va a rafforzare ulteriormente una compagine di suo già abbastanza forte. Si tratta di un investimento importante, che testimonia la volontà del club di fare tutto quanto in suo potere per affrontare la nuova stagione nel migliore dei modi.

Benché al momento i pronostici relativi alle quote serie a vedano la squadra di Conte al quarto posto tra le favorite, dietro a Inter, Juve e Milan, la realtà è che il club partenopeo ha tutte le carte in regola per disputare un buon campionato. Qualora dovesse riuscire a garantire le stesse prestazioni già viste con il Bologna, potrebbe davvero convertirsi in una delle grandi protagoniste della stagione.

Per il momento, dunque, ciò che va fatto è lavorare sull’integrazione degli ultimi arrivati come McTominay, che, se ben inserito, può diventare un elemento chiave nella strategia di Conte.