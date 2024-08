Vigliotti, De Maggio, Mpasinkatu, Mora, Repice, Dionigi, Bucciantini, De Giovanni a Kiss Kiss Napoli

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Amrabat è stato un antico obiettivo del Napoli quando esplose a Verona e la sua compagna scelse Firenze e non Napoli. Fu iper valutato dal Manchester United, ora è tornato a Firenze e sarebbe una valida alternativa a Lobotka. Lo ritengo consono all’occorrenza, ci sta tutto che possa far parte della rosa. Manca un difensore? Non ci dimentichiamo che c’è anche Olivera che può fare il braccetto. Numericamente il Napoli è a posto. Il Napoli sta cercando un’alternativa a Mazzocchi, poi chissà che fine farà Mario Rui. Non è detto che Folorunsho vada via. Osimhen? Mi sono rilassato su quest’aspetto, pensavo che il Napoli dovesse aspettare la risoluzione dell’affare Osimhen per intervenire sul mercato e non è andata così. Il problema è del Napoli e va bene, ma Osimhen rischia fortemente di dover accettare l’Arabia Saudita dove lo riempiono di soldi. O c’è la certezza che sia stato già ceduto oppure De Laurentiis ha rischiato tantissimo perchè era convinto di cederlo avendo la fila”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Manca un’alternativa a Lobotka a questo Napoli. Nel gioco delle coppie per la rosa dico che manca anche un difensore centrale e un vice Mazzocchi. Gaetano torna a Cagliari e Zerbin torna a Monza. Da ambienti Lazio abbiamo riscontrato che la Lazio vorrebbe Folorunsho, ma il Napoli vuole cederlo solo a titolo definitiovo o in prestito con l’obbligo di riscatto. Perciò si ipotizza un’eventualità, se si arenasse la pista Gilmour a quel punto si può aprire ad uno scambio di prestiti con la Fiorentina tra Amrabat e Folorunsho. Osimhen? De Laurentiis aveva la certezza che entro metà luglio sarebbe andato via, ma oggi è ancora a Napoli. Parma? Mi auguro che Conte metta in guardia i suoi, va bene una linea alta, ma non come si è suicidato Fonseca col Milan. McTominay farà le visite mediche domattina alle 10 alla Clinica Pineta Grande a Castel Volturno, poi la firma sul contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi tre anni. Credo che bisogna dare del tempo ad Antonio Conte, è partita una fase di ricostruzione. Sono certo che Conte farà impazzire tutti i tifosi del Napoli”.

Malù Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La situazione Osimhen è paradossale e questo deve insegnare a tutti i dirigenti che bisogna vendere quando tutti lo vogliono. Io avrei venduto Osimhen il giorno dopo la vittoria dello scudetto, è normale che il valore dei calciatori del Napoli sia deprezzato dopo una stagione come quella passata. Il sogno di Osimhen è sempre stata la Premier, ma oggi l’unica soluzione è rappresentata dall’Arabia. Poi se dovesse rifiutare l’Arabia potrebbe anche restare a Napoli facendo coppia con Lukaku. Alla fine sceglierà di partire con la promessa di avere una clausola che possa farlo rientrare in Europa. Non ho mai creduto alla soluzione Chelsea”.

Nicola Mora, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bisogna stare molto attenti al Parma, Pecchia non fa solo contropiede, ma ha una squadra di talento. sono discepoli giusti per un allenatore poco sponsorizzato come Pecchia, il Parma va affrontato con le molle ed hanno euforia. Sarà un ottimo test per il Napoli dopo la buonissima prova offerta col Bologna. Spero che Conte non conceda troppi spazi al Parma in contropiede, sono certo però che il Napoli faccia la partita e Conte avrà studiato bene la situazione. Mi auguro che il Parma faccia grandi cose, ma da dopo la partita col Napoli. Il Napoli si sta completando, il vero Napoli lo vedremo dopo la sosta”.

Francesco Repice, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non ci dimentichiamo che l’anno scorso Lukaku ha fatto 21 goal in una stagione complicata. Ha segnato tanto nelle coppe, ne ha fatti 13 in campionato e 8 in coppa. ne ha fatti fare tantissimi anche agli altri facendo da sponda ai compagni. Ci sono prese di posizione in Italia un po’ particolari nei confronti di alcuni giocatori, noi dobbiamo anche tener conto del fatto che Lukaku tornerà a lavorare con Conte. Sono sicuro che il Napoli sarà la vera antagonista dell’Inter, più della Juventus. Non sarà facile per Thiago Motta al primo anno alla Juventus, mentre Conte è uno che sposta tutti gli equilibri. Ho avuto la fortuna di lavorare raccontando le partite della sua Juve e della sua nazionale ed ho capito che lui è di un’altra categoria. Napoli è la piazza giustissima per lui che ha vinto ovunque mettendo fuoco in quelle tifoserie. Vedevo il pubblico di Torino impazzire quando lui ballava, esultava e si arrabbiava coi suoi calciatori. Conte non racconta balle, non si pone mai in maniera altezzosa e dice le cose come stanno, sempre. E’ uno di quelli che si può permettere di dire ciò che vogliono perchè è un uomo di calcio”.

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Con Lukaku nasce un altro Napoli perchè fino ad ora il Napoli non mi è piaciuto anche vincendo col Bologna. Conte è uno che pretende, ha bisogno di tempo e per la sua idea di calcio sa bene che è ancora lontano dal Napoli che vuole vedere come sviluppo di gioco. Il Napoli è ancora monco, Conte ha fatto bene ad impuntare i piedi per avere i calciatori di cui aveva bisogno. Di Lorenzo braccetto? Quando lo ebbi a Matera lo schieravo da braccetto di destra, non è una novità. Il suo potenziale lo sfrutta più lì che da quarto a centrocampo. Di Lorenzo nasce da centrale difensivo in una difesa a 4, poi ha fatto il terzino ed è uno che può far tutto, ma il suo ruolo preciso è quello di braccetto”.

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku e McTominay sono acquisti che creano anche un effetto nell’ambiente ed una serenità nel suo allenatore. Quando compri calciatori forti da squadre forti hai già fatto del tuo meglio. Il centrocampo del Napoli aveva bisogno di un calciatore come McTominay. La difesa del Napoli è cambiata grazie a Buongiorno che diffonde presenze tecnica, fisica e mentale al reparto. Era il miglior acquisto possibile in quel reparto, con lui vedremo meno le lacune degli altri. Lukaku? Bisogna sperare che Conte riporti il calciatore a quei livelli che solo Conte è riuscito a toccare. Il campo ha raccontato che se il Napoli non avesse fatto qualcosa sul mercato avremmo rivisto molto del Napoli dell’anno scorso. La società ha preso in mano la situazione rischiando di restare col cerino in mano, ma alla fine Osimhen sarà ceduto e mi dispiace perchè l’Italia perde un grandissimo calciatore. La storia Osimhen non finisce bene perchè andrà ad impreziosire un’altra realtà calcistica”.

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen in Arabia? Mi viene da pensare a Milinkovic-Savic che è praticamente sparito e non è l’unico. Se fossi un amico di osimhen gli sconsiglierei di andare in Arabia e noi non ne sentiremo la mancanza perchè se uno fa certe scelte vuol dire che è fatto così”.