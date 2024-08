ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs PARMA – Conte ha nuove frecce al suo arco

Domani sera, in anticipo, Il Napoli tornerà al Maradona, per affrontare il neo promosso Parma, dopo il successo sul Bologna, per la terza giornata di campionato della Serie A Enilive 2024/25. Ambedue le compagni tenteranno di bissare il risultato ottenuto nella seconda giornata. L’allenatore azzurre che avrà a dispoziuone nuove frecce al suo arco, è pronto a confermare Buongiorno in difesa con Rrahmani e Di Lorenzo. Un dubbio, viceversa a centrocampo, dove l’uruguagio Olivera si gioca un posto da titolare con Spinazzola. Anche sulla trequarti, potrebbe esserci un ballottaggio con Neres che insidia Politano, favorito, peraltro. In attacco partirà dal primo minuto. presumibilmente il cholito Simeone, con Lukaku pronto a debuttare con la nuovamagia,a gara in corso. Dal canto suo, l’ex Pecchia proporrà in difesa Balogh e Delprato, con Coulibaly, Circati e Valeri, a completare il reparto. Nella zona mediana del campo dovrebbero trovare spazio Estevez e Sohm, mentre sulla trequarti Man, Bernabé e Mihaila. Infine confermato Bonny nel ruolo di punta centrale. Alla luce di tali indicazioni i due possibili schieramenti, al Maradona, dovrebbero risultare i seguenti:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera/Spinazzola; Politano/Neres, Kvaratskhelia; Simeone/Lukaku

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh/Delprato, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny

Passiamo, come al solito, ai numeri di questa sfida: Napoli e Parma si dono date battaglia, in passato, in 3 competizioni, fra serie A, B e coppa Italia per un totale di 48 partite. Gli azzurri vantano 22 vittorie, contro 16 gialloblù, 10, i pareggi. In quanto alle reti realizzate sono 71 per i padroni di casa e 58 quelli degli ospiti, Per la cronaca, l’ultimo match tra azzurri e Ducali risale al campionato 2020/21 quando i partenopei si imposero, a Fuorigrotta, per 2 a 0. invece, il Parma non vince a Napoli da 5 anni, allorquando il 14 dicembre del 2019 portò a casa i tre punti, vincendo per 2 a 1