I due scozzesi del Napoli – Ecco un’analisi dei profili dei due nuovi centrocampisti azzurri Gilmour e Mc Tominay

La piazza napoletana è molto soddisfatta dell’operato di Manna sul mercato appena chiuso. I sostenitori partenopei aspettano con ansia di vedere all’opera i due nuovi centrocampisti scozzesi. Ovviamente parliano di Gilmour e di Mc Tominay; vediamo un pò i profili di questi calciatori. L’ex del Brigthon che ha fortemente voluto il Napoli, rappresenta il classico play basso, non una grossa stazza la sua ma assai preciso nei passaggi. Per certi versi somiglia a Lobotka pur se, in confronto allo slovacco, preferisce passare il pallone di prima, inoltre ha grinta e cattiveria agonistica da vendere. L’ex Manchester United, viceversa, è l’esatto contrario di Glimour per quanto riguarda il fisico, infatti si tratta di un marcantonio di ben 193 centimetri, per quasi 90 kg. Mc Tominay gioca per la squadra, ricoprendo diversi ruoli. Infatti, può giocare come centrale in una difesa a tre, da incontrista, da mezzala e anche da trequartista, vedi l’ultimo europeo. Infine, malgrado non abbia dei piedi sopraffini, possiede un buon tiro da fuori area e data l’altezza è molto bravo di testa. In particolare è un gran combattente, proprio come piace a Conte In Inghilterra, tutti gli allenatori che lo hanno avuto alle dipendenze lo hano sempre fatto giocare tantissimo. Staremo a vedere, d’altronde, il loro impiego, da titolari, o da subentranti, è imminente.