NATIONS LEAGUE – L’Italia s’è desta, tre schiaffoni alla Francia, vittoria storica che riscatta la figuraccia con la Svizzera

Non poteva essere migliore il debutto della nazionale italiana di Spalletti, in stagione, nella manifestazione internazionale della Nations League. L’Italia, infatti, s’è desta, battendo la Francia, al Parco dei Principi di Parigi, per 3 a 1, in rimonta, dopo un inizio shock, con la rete del vantaggio dei galletti, al 14esimo secondo di gioco, giunto da uno svarione di Di Lorenzo. Un gol che poteva mettere in ginocchio la formazione azzurra, la quale, invece, ha assorbito il colpo senza scomporsi più di tanto ed ha reagito alla grande, prima col pareggio di Bastoni che ha realizzato una rete da antologia e poi, passando in vantaggio, nella ripresa, con Frattesi, tra i migliori in campo. A chiudere il match ci ha pensato il napoletano Giacomo Raspadori, autore di una gara superlativa e non soltanto per aver messo a segno il 3 a 1 finale. Una bella Italia, dunque, che riscatta la brutta figura fatta all’Europeo, contro la Svizzera, agli ottavi. Vittoria storica quella di Donnarumma e compagni, dal momento che non si vinceva, contro i transalpini, da sedici anni, mentre l’ultimo successo italiano, in terra francese, risaliva al lontano 1954, ossia 70 anni fa. Luciano Spalletti è passato dall‘Inferno al Paradiso, viceversa Deschamps, rimasto assai deluso dai suoi che, dopo venti minuti sono lettreralmente scomparsi dalla partita è stato subissato dalle critiche per l’inopinata battuta d’arresto. Lunedi sera, secondo match del girone contro Israele, a Budapest, per tentare il bis.