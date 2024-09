Castel Volturno – Stamane il Napoli effettuerà un allenamento congiunto con la squadra Primavera

Quest’oggi , al Centro sportivo di Castel Volturno, gli azzurri rimasti con Conte svolgeranno un allenamento congiunto con la squadra Primavera, al fine di far crescere il minutaggio di alcuni calciatori. Ci sarà una doppia seduta, prima del rompete le righe di due giorni di riposo. Questo allenamento gioverà, certamente a Lukaku e Neres, i quali non hanno fatto la regolare preparazione atletica con il Napoli nei due ritiri estivi. D’altronde servirà pure ad altri calciatori che hanno bisogno di giocare per sentirsi pronti nel caso in cui fossero chiamati in causa, come Folorunsho, rientrato giovedì in gruppo, Zerbin mai utilizzato da Conte e Ngonge, che ha disputato solamente ventotto minuti nel corso del disastroso secondo tempo del Bentegodi, alla prima giornata. Antonio Conte non ammette deroghe e prosegue la linea dura con una preparazione soffocante che faccia capire che bisogna lavorare sodo per migliorare.