Mercato di gennaio – Il Napoli, nella prossima sessione invernale di calciomercato, tornerà alla carica per Ebimbe del Francoforte

Il mercato estivo del Napoli sarebbe stao ottimo se fosse arrivato anche un esterno destro. Manna aveva pure tentato di prendere, dalla Germania, Ebimbe ma poi l’affare è saltato. Antonio Conte si ritiene, nonostante ciò, abbastanza soddisfatto dei nuovi arrivi, sapendo, peraltro che la campagna di rafforzamento della squadra è stata sicuramente influenzata dal mancato introito della cessione di Osimhen, Il Napoli è forte già così com’è, però per completare l’opera c’è bisogno di prendere l’esterno, ragion per cui la SSCN, nella sessione del mercato di gennaio, tornerà alla carica per regalare, a Conte, Ebimbe, il quale è stato ad un passo dal Napoli. Il calciatore francese era il tassello individuato dal club di De Laurentiis per rinforzare le fasce laterali. Il calciatore, classe 2000, è in forza all’Eintracht Francoforte, in Bundesliga e ha dimostrato di avere grandi qualità. Potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta per completare definitivamente l’organico azzurro.