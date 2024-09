Buone notizie per Conte – Niente di grave l’infortunio di Kvaratskhelia, il georgiano sarà regolarmente in campo a Cagliari

Ore di ansia per Conte e la tifoseria azzurra dopo aver saputo dell’infortunio del numero 77 con la Georgia, nell’ultima gara di Nations League. Kwicha Kvaratskhelia aveva rimediato una botta nel match con l’Albania, uscendo dal campo al minuto 75. Nel pomeriggio di ieri erano trapelate notizie preoccupanti ma, per fortuna si è trattato di un falso allarme. Infatti, in serata, sono giunti nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Appena tornato alla base, l’esterno sinistro è stato visitato dallo staff medico del Napoli, il quale non ha constatato nulla di grave, nessun infortunio serio per il giocatore. Pertanto, il georgiano, domenica, sarà tranquillamente in campo a Cagliari. Kvara rappresenta uno dei punti di forza del Napoli targato Conte e, presto il presidente De Laurentiis gli rinnoverà il contratto con un cospicuo aumento di ingaggio; si parla di 6 milioni di euro a stagione. Molti fitti, attualmente, i contatti con il suo entourage per definire l’accordo.