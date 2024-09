Santacroce: “Il Napoli ha alzato l’asticella, la cura-Conte è solo all’inizio”

“La cura-Conte è solo all’inizio”. Fabiano Santacroce è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ieri si è sofferto, il Napoli ha fatto vedere di saperlo fare, poi in attacco ha un potenziale devastante e lo si è visto appena ne ha avuto l’opportunità. Meret è stato uno dei migliori in campo, ha disputato una gara pazzesca, la cura Conte funziona anche con lui: il mister gli chiede di parlare di più, ma se para sempre così, per me può anche stare zitto…

Buongiorno? Ha fatto il primo errore al 70′, questo la dice lunga sulla sua gara, ha fatto una partita stupenda, per me è il più forte difensore italiano e sono felicissimo giochi nel Napoli, dove crescerà ancora.

Lukaku? Due gol e due assist in altrettante partite, che altro dire? E non è ancora utilizzato per quelle che sono le sue capacità, per ora il belga appoggia e tiene palla, ma quando attacca la profondità è immarcabile, è difficile corrergli accanto, con quel fisico che si ritrova. Grande giocatore, senza se e senza ma.

Obiettivo Scudetto? Di certo non penso che l’asticella sia solo puntata sulla zona Champions. Siamo consapevoli che questo Napoli è in fase di costruzione, la cura-Conte è solo all’inizio e forse ci vorrà un anno per definirlo da scudetto, ma vederlo così certamente fa ben sperare.

Modulo? Forse il 4-3-3 sarebbe perfetto per mettere tutti i giocatori a loro agio, la solidità difensiva però è data dalla difesa a tre, e da un centrocampo più robusto. Di sicuro Mc Tominay e Gilmour sono due top e difficilmente li vedremo fuori, anche se non credo che per ora Conte cambierà sistema di gioco”.