IL PUNTO SULLA A – Quarta giornata, Napoli primo in classifica, Inter solo pari a Monza, Roma raggiunta, all’ultimo istante, a Marassi

La quarta giornata di serie A che si conclude stasera con gli ultiumi due posticipi in progranma che vedono in campo l’Udinese a Parma e la Lazio, all’Olimpico contro il Verona ha sancito, momentaneamente, la prima posizione in classifica del Napoli che ha approfittato del pareggio dei campioni d’Italia, fermati sull’1 a 1 a Monza. La squadra di Antonio Conte ha travolto il Cagliari, all‘Unipol Domus con un sonoro 4 a 0, facendo capire che il Napoli fa sul serio. Gli altri risultati della domenica hanno registrato il secondo successo dell’Atalanta, per 3 a 2, a spese della Fiorentina, e i pareggi tra Torino e Lecce per 0 a 0 e tra Genoa e Roma, per 1 a 1.