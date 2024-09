Acquachiara Napoli: settembre 2024 – giugno 2025 mille lezioni di nuoto gratis per tutti. Porzio “il nostro impegno sociale”

Acquachiara ha preparato un regalo fantastico per chi ama e desidera praticare lo sport.

Da Settembre 2024 a Giugno 2025 la società sportiva del presidente Franco Porzio regalerà mille lezioni di attività acquatiche e attività in palestra nella struttura del Frullone nella Zona Ospedaliera di Napoli.

Ogni mese, cento persone potranno così usufruire gratuitamente di un’ora di lezione con gli istruttori qualificati del club. Nessun costo, nessuna iscrizione obbligatoria. Per usufruire di questo regalo basterà soltanto prenotarsi su WhatsApp al numero della segreteria 081 740 6060 garantendo così un accesso regolare e sicuro alla piscina.

L’accesso alla piscina per la lezione gratuita è aperto a tutti senza limiti d’età e di capacità natatoria. È benvenuto chiunque dal neonato ai trisnonni. Potrà così divertirsi in totale sicurezza anche chi non è mai entrato in acqua.

“Continua il nostro impegno – dichiara il presidente Franco Porzio – per garantire a tutti la possibilità di praticare lo sport. Acquachiara insieme ai risultati agonistici di massimo livello punta anche alla promozione della pratica sportiva come strumento di aggregazione sociale, educazione ad un corretto stile di vita, prevenzione del disagio e dell’emarginazione”.

“Invito tutti – prosegue il campione olimpico che in questa stagione guiderà la giovanissima formazione di pallanuoto di Serie A2 – ad accogliere il nostro invito. Partecipate alla lezione gratuita con gli amici, le vostre famiglie, i colleghi di lavoro. Sarà un’esperienza positiva e permetterà di assaporare il piacere di praticare un’attività sportiva sana ed utile per il corpo e la mente”.

Per info e prenotazioni

whatsapp. 081 740 6060

info@acquachiara.com

www.acquachiarasport.com

Peppe Iannicelli