JUVENTUS vs NAPOLI DAY – Tutto pronto per la grande sfida dello Stadium di Torino

Finalmente l’attesa dei tifosi azzurri sta per finire, questo pomeriggio, alle 18, andrà in scena la supersfida tra la Juventus e il Napoli, per un match molto sentito da entrambe le contendenti. Sia i bianconeri che i partenopei scenderanno in campo galvanizzati dai successi contro il Psv in Champions e contro il Cagliari in campionato. Ovviamente, siamo solo alla quinta giornata, però questa partita può dire molte cose: il Napoli è fresco e riposato, viceversa, i padroni di casa potrebbero risentire la stanchezza della gara di Coppa di martedì scorso. Gli uomini di Conte, grande ex, invece, hanno avuto un’intera settimana a disposizione per preparare al meglio il big match dello Stadium. Tuttavia, la compagine di Motta, paradossalmente, ha disputato grosse partite con squadre di rango,mentre con le cosiddette provinciali ha stentato. Il punto forte dei bianconeri è la difesa, ancora imbattuta dopo quattro turni. Dal canto loro, gli ospiti stanno attraversando un buon periodo di forma, malgrado abbiano dimostrato di avere ancora qualche problema difensivo, risolto dalle grandi parate di Meret. Le due squadre si temono, per cui non mi meraviglierei se la sfida finisse in parità per il forte equilibrio che dovremmo vedere sul terreno di gioco. Ma gli azzurri, chiamati al primo test importante della stagione, non vorrebbero deludere le aspettative della tifoseria e cercheranno con la forza d’animo di cogliere la quarta vittoria di fila che li candiderebbe al ruolo di anti Inter. Comunque vada, l’auguirio è che prevalga lo sport e che non accadano più episodi come quelli visti sugli spalti dell’Unipol Domus di Cagliari.