VELA – Luna Rossa Prada Pirelli vince la prima edizione della Youth America’s Cup

Luna Rossa Prada Pirelli può già festeggiare grazie al trionfo dei ragazzi del team Under 25. Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone hanno sconfitto in finale NYYC American Magic conquistando così la prima edizione della Youth America’s Cup. Un successo che completa il grande lavoro svolto dai giovani azzurri che hanno completato un percorso pressoché immacolato e che dà grande fiducia al team senior in vista delle finali di Louis Vuitton Cup. Luna Rossa subito in vantaggio grazie a una penalità inflitta agli statunitensi di American Magic che sono entrati nel campo di gara prima del limite dei 2’10” scattando quindi subito in ritardo. A quel punto l’equipaggio tricolore ha subito impostato le proprie traiettorie per coprire le mosse degli americani e puntando così ad andare direttamente alla prima boa, costringendo gli avversari a compiere più azioni e patire una “spanciata” proprio in vista del cancello. All’inizio del primo lato di poppa gli americani hanno mostrato maggior difficoltà in manovra ritrovandosi così distanti oltre quattrocento metri, un distacco che è rimasto praticamente invariato al secondo cancello dove Luna Rossa è transitata con 32 secondi di vantaggio nonostante un piccolo errore nell’affrontare la boa. Lungo il secondo lato di bolina gli italiani hanno fatto nettamente la differenza, riuscendo così a resistere rispetto alla rimonta di quello di poppa dove gli americani si sono dimostrati più veloci tanto da confermare il distacco a due terzi di gara. Gli statunitensi hanno però peccato nuovamente lungo il terzo lato di bolina compiendo una virata molto violenta che ha permesso Luna Rossa di gestire il vantaggio senza troppe difficoltà, anzi, ampliando ulteriormente il divario.Gradoni e colleghi si sono quindi lanciati veloci verso il cancello finale tagliando il traguardo con 36 secondi di vantaggio su NYYC American Magic.

Vincenzo Letizia

