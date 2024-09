Serie C, Monopoli – Benevento 1-0: Viteritti castiga la Strega

Nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del campionato di serie C, girone C, il Benevento di Auteri affronta in trasferta il Monopoli.

Dopo una prima frazione senza sussulti è Talia che spreca una grande occasione per portare in vantaggio il Benevento al 50′. Ci prova anche il Monopoli con un diagonale di Yeboah al 67′ ma il pallone termina a lato di poco. All’ 81′, sugli sviluppi di un corner, è Viteritti a punire la Strega con un colpo di testa e regala tre punti alla sua squadra. In una gara scialba il Benevento perde anche il primato solitario in classifica proprio a vantaggio del Monopoli.

Tabellino

MONOPOLI (3-4-2-1): Vitale; Viteritti, Angileri, Miceli; Valenti (29’st Yabre), De Risio, Battocchio (21’st Bulevardi), Pace (45’st Cascella); Bruschi (1’st Yeboah), Scipioni; Vazquez (45’st Calvano). A disp.: Garofani, Sibiano, De Sena, Grandolfo, Capozzi, Virgilio, De Vietro, Cellamare, De Palo. All.: Colombo

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia (32’st Viviani), Prisco; Simonetti (32’st Starita), Manconi, Lamesta (45’st Carfora); Perlingieri (21’st Lanini). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Agazzi, Capellini. All.: Auteri

Arbitro: De Angeli di Milani.

Marcatore: 36’st Viteritti

Ammoniti: Miceli (M), Manconi (B) e Bulevardi(M)