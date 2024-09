Serie C, un Benevento straripante annichilisce la Juve Next Gen: 4-1 al Vigorito

Nella settima giornata del campionato di serie C, girone C, il Benevento di Auteri affronta la Juve Next Gen. Il tecnico giallorosso può contare sul recupero di Borello ma deve fare a meno di Acampora, Pinato e Ferrara oltre che di Nardi ma ecco i due undici che scenderanno in campo:

Il Benevento schiera Nunziante in porta. Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi in difesa. Talia, Prisco in mediana con Lamesta, Manconi, Simonetti alle spalle della punta Perlingieri. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Meccariello, Sena, Veltri, Tosca, Agazzi, Viviani, Carfora, Lanini, Starita.

La Juventus Next Gen di Paolo Montero replica con Daffara in porta. Perotti, Scaglia F., Gil in difesa. Comenencia, Palumbo, Peeters, Cudrig a centrocampo. In avanti Papadopoulos e Afena Gyan alle spalle di Semedo. A disposizione: Scaglia S., Vinarcik, Citi, Mulazzi, Puczka, Savio, Turco, Amaradio, Faticanti, Ledonne, Owusu, Macca, Guerra, Anghelè, Da Graça.

Arbitra il signor Ancora Andrea

La gara

Primo tentativo del Benevento al 12′ con Lamesta che penetra in area ma il portiere Daffara para e riesce a sventare in due tempi. Vantaggio ospite al 23′ con una notevole complicità di Nunziante su tiro di Palumbo. Giallo per Papadopoulos della Juve NG per fallo su Prisco. Il Benevento ristabilisce subito la parità con un calcio rigore realizzato da Manconi al 26′ per un fallo commesso da Perotti ai danni di Manconi. Bravo l’ attaccante della Strega a ribattere in rete il tiro respinto precedentemente dal portiere. Al 33′ Lamesta lascia partire un tiro che attraversa l’ area ma non trova nessuno pronto alla deviazione in porta. Al 34′ cartellino giallo per Arena nella Juve NG.

Strega in vantaggio con Simonetti che trafigge il portiere Daffara sugli sviluppi di un corner al 38′. Stregoni scatenati che chiudono il match realizzando il terzo gol al 41′: Daffara respinge il tiro di Perlingieri ma il pallone giunge sulla testa di Lamesta che non perdona. A fine primo tempo altri due gialli per Prisco nel Benevento al 43′ e Palumbo nella Juve NG al 44′. Il primo tempo termina dopo un minuto di recupero.

Nella ripresa la Juve NG sostituisce Afena con Guerra e Perotti con Anghelè. Giallo per Palumbo al 50′ che commette fallo su Lamesta.

Al 59′ la Strega serve il poker con Simonetti che, servito da Prisco, calcia una prima volta e Daffara respinge ma sulla ribattuta non lascia scampo.

Al 63′ la Juve NG manda in campo La Graca al posto di Semedo e Macca al posto di Papadopoulos.

Al 64′ nel Benevento esce Perlingieri ed entra Starita.

Al 70′ è bravo Nunziante a sventare un tiro pericoloso di Guerra. Al 74′ il Benevento sostituisce Prisco con Agazzi e Lamesta con Borello. Anche gli ospiti manda in campo Puckzka al posto di Cudrig al 76′. Applausi per Simonetti che esce all’ 80′ per fare posto di Tosca.

Giallo per Comenencia nella Juve NG all’ 80′. L’ incontro termina dopo cinque minuti di recupero. Benevento che vince e convince.