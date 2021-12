Lo Monaco: “Spalletti il tecnico giusto per un Napoli da scudetto”

L’ex ds del Catania e dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Capisco lo scetticismo iniziale di qualche addetto ai lavori, personalmente ho sempre giurato sulle qualità di Spalletti, ho sempre creduto in lui, i risultati sono d’altro canto dalla sua parte. Luciano sta facendo grandi cose, ha rimesso in piedi anche giocatori che sembravano investimenti sbagliati. Tutto ciò non fa altro che legittimare il suo grande lavoro. Di una cosa sono convinto, che il Napoli ha una rosa ampia, di livello e soprattutto ha il tecnico giusto per puntare allo scudetto.

Il mercato di gennaio? Di solito lo si definisce “di riparazione”, credo che la società azzurra, considerando anche l’importanza dell’obiettivo di stagione, farà qualcosa per completare l’organico. L’obiettivo principale del Napoli, tuttavia è recuperare tutti gli infortunati, che di sicuro hanno penalizzato un po’ i risultati. Soprattutto, bisognerà attendere anche la fine della Coppa d’Africa.

Napoli-Barça sarà una sfida di grande fascino, non è il Barcellona di qualche tempo fa, bisogna dirlo, ma è pure sempre il Barça e giocare al Camp Nou non è mai semplice. Il Napoli, però – chiude Lo Monaco – ha molte chances di passare il turno”.