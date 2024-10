EUROPA E CONFERENCE LEAGUE – Vincono Lazio e Fiorentina, battuta la Roma

Si è giocato, ieri, il secondo turno di Eurropa League,: all’Olimpico di Roma, la Lazio ha surclassato il Nizza per 4 a 1, mentre i giallorossi di Juric sono stati battuti, per 1 a 0 dall’Elfsborg. In Conference, alla prima giornata, successo della Fiorentina, per 2 a 0 sul The New Saints. Nella seconda manifestazione continentale i biancocelesti di Baroni sono primi, per differenza reti, con 6 punti conquistati in 2 gare. In Conference, invece, la Viola è ottava, pur avendo gli stessi 3 punti delle altre prime in graduatoria, a causa dei criteri scelti per la varie posizioni.