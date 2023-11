Benevento – Monterosi 2-1: vittoria sofferta per la Strega

Il Benevento di mister Andreoletti, nella 15^ giornata del campionato di serie C, girone C, affronta il fanalino di coda Monterosi Tuscia. In questa sfida, oltre allo squalificato Pastina, la Strega deve fare a meno di Meccariello, Simonetti, Pinato, Alfieri, Rillo, Agnello, Masella, Nunziante e Ciciretti. Andreoletti lascia Berra in panchina e lancia in campo Terranova dal primo minuto. Ecco l’ undici iniziale: Paleari in porta. El Kaouakibi, Terranova, Capellini in difesa. A centrocampo Improta, Karic, Agazzi, Kubica e Benedetti. In attacco Bolsius e Ferrante. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Masciangelo, Marotta, Ciano, Berra, Viscardi, Sorrentino, Carfora, Talia, Tello.

Di contro, il Monterosi di mister Vincenzo Taurino deve fare a meno di Crescenzi infortunato e Vano squalificato. Questo l’ undici che scenderà in campo: Mastrantonio tra i pali con Tartaglia, Mbende, Sini in difesa. A centrocampo Frediani, Altobelli, Parlati, Fantacci, Bittante. In attacco la coppia coppia Silipo, Ekuban. A disp.: Rigon, Di Renzo, Verde, Di Francesco, Cinaglia, Giordani, Perrotta, Palazzino, Tolomello, Ferreri.

Arbitro: Gangi di Enna

La gara

Prova lo spunto Ferrante che al 4″ entra in area ma conclude debolmente e il pallone è facile preda del portiere. Ci prova anche Improta al 7′ ma ancora nessun problema per l’ estremo difensore del Monterosi. Al 10′ corner di Benedetti, sponda di Ferrante per El Kaouakibi che d testa, incredibilmente, non trova la porta.

Il vantaggio è nell’ aria e arriva al 14′ con Agazzi: la splendida conclusione del centrocampista non lascia scampo a Mastrantonio. Errore di Karic al 22′ che consente ad Ekuban di superare un avversario ma è provvidenziale Paleari che salva il risultato. Al 25′ Bolsius, su servizio di Karic, prova la conclusione e per pochissimo non trova il raddoppio. Ammonito Bolsius al 33′ per fallo su Altobelli. Altro giallo per Kubica che atterra Altobelli al 35′.

Raddoppia il Benevento con Ferrante al 39′: il cross di Improta è preda dell’attaccante che, in tuffo, sul secondo palo, ritrova il gol e sigla il 2-0. Tiro di Kubica al 42′ che Mastrantonio blocca senza problemi. Al 45′ altra parata decisiva di Paleari che chiude su Bittante che calcia a botta sicura.

Al 51′ Ferrante prova l’ acrobazia da posizione angolata ma il pallone termina alto sulla traversa. Pericoloso il Monterosi al 53′: Silipo prova la conclusione a giro e il pallone viene deviato da Terranova e colpisce la parte alta della traversa.

Al 57′ è Sini che salva il Monterosi su un colpo di testa a botta sicura di Ferrante. Doppio cambio nella Strega: al 58′ escono Bolsius e Kubica ed entrano Marotta e Talia. Traversa anche per il Benevento: al 64′ è il difensore Sini a deviare sul montante il tiro di Marotta. Giallo per Altobelli del Monterosi che al 65′, su pressing di Talia, perde il pallone e atterra il giocatore del Benevento.

Al 68′ altro giallo per Benedetti del Benevento che commette fallo su Silipo. Nuovo palo per la Strega al 69′: in ripartenza Marotta serve Ferrante che di sinistro timbra ancora il montante. Cambi nel Monterosi: al 72′ entrano Di Renzo e Palazzino al posto di Frediani e Fantacci. Subito dopo il Benevento richiama in panchina Benedetto e inserisce Masciangelo. Le tenta tutte il Monterosi che al 74′ fa entrare anche Cinaglia al posto di Tartaglia. Per il Benevento esce Ferrante ed entra Sorrentino al 79′. Ancora sugli scudi Paleari all’80’: prima è decisivo su Ekuban e poi due volte su Di Renzo.

Ultimo cambi per gli ospiti che mandano in campo Di Francesco e Tolomello per Altobelli e Sini all’ 84′. Accorcia le distanze il Monterosi con Bittante che gira in porta un assist di Tolomello. Giallo per Paleari che chiedeva il fuorigioco. Ci prova Sorrentino all’ 89′ ma il pallone termina alto sulla traversa. Concessi quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia. Al 91′ Paleari blocca un tiro di Di Francesco. Il Benevento porta a casa la vittoria ma si sbanda ancora troppo.