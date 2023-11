POSTICIPI DI A DEL LUNEDI – Pareggiano Verona e Lecce, vince il Bologna sul Torino

Si è chiusa, ieri sera, la tredicesima giornata di serie A con gli ultimi due posticipi del lunedì; nel tardo pomeriggio hanno impattato per 2 a 2 il Verona ed il Lecce, mentre in serata vittoria del Bologna per 2 a 0 sul Torino. I rossoblù di Thiago Motta ora sognano un posto in Europa. Europa che torna oggi, con la quinta giornata dei gironi eliminatori della Champions League Stasera in campo Lazio e Milan tra le mura amiche, , rispettivamente contro il Celtic e il Borussia Dortmund. Domani toccherà alle altre due italiane, Inter e Napoli che dovranno incontrare in trasferta il Benfica e il Real Madrid. Infine giovedì spazio a Europa e Conference League dove sono in lizza Atalanta, Roma e Fiorentina.