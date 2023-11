IL FISCHIETTO – REAL MADRID vs Napoli sarà diretta dal francese Letexier

L’Uefa ha designato per la sfida di Champions League, al Bernabeu , completamente rinnovato, tra Real Madrid e Napoli, in programma domani sera alle ore 21, per il quinto turno del gruppo C il fischietto francese Letexier. I suoi assistenti saranno i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni., il quarto ufficiale di gara Jeremy Stinated infine al Var il transalpino Jerome Brisard e l’olandese Pol van Boekel. Letexier vanta un solo precedente con la squadra azzurra e risale al match Ajax – Napoli sempre in Champions, del 4 ottobre 2022 finito 1-6 per gli ospiti.