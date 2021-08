ANTEPRIMA PARTITA Wisla Cracovia – Napoli: non c’è Osimhen, Politano prima punta

Nel tardo pomeriggio di oggi, il Napoli tornerà in campo, per la quarta amichevole stagionale. Avversari degli azzurri i polacchi del Wisla Cracovia che dopo due giornate di campionato comandano la classifica dell’Ekstraklasa, con quattro punti, in condominio con altre cinque formazioni. Trattandosi di una semplice gara amichevole e data la prossimità dell’inizio della serie A, l’allenatore azzurro, per motivi precauzionali, ha deciso di non convocare l’attaccante Osimhen, il quale resterà al centro tecnico di Castel Volturno, in attesa di partire, domani, con il resto della squadra alla volta dell’Abruzzo per il nuovo ritiro estivo. Fuori dalla formazione anche Adam Ounas e Tutino prossimo ad accasarsi al Parma. Mancando il nigeriano, Spalletti sembra intenzionato a far giocare Matteo Politano nel ruolo di prima punta. A difendere la porta del Napoli tornerà il colombiano Ospina, il cui futuro è ancora incerto. Probabili conferme per i due giovanotti che hanno ben figurato a Monaco, contro il Bayern, ossia Zedadka e Machach, quest’ultimo autore del terzo gol dei partenopei. Alla luce delle indicazioni provenienti dal centro sportivo, l’undici iniziale anti Wisla Cracovia dovrebbe essere il seguente:

Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Machach, Politano, Zedadka

L’allenatore dei padroni di casa,Gula, viceversa potrebbe mandare in campo la seguente formazione:

Bieganski; Gruszkowski, Frydrych, Sadlok, Hanousek; El Mahdiou, Zhukov; Yeboah, Skvarka, Starwynski; Kliment.

Per finire la partita tra Wisla Cracovia e Napoli sarà trasmessa solo in pay per view da Sky al canale 251. In streaming, invece, sarà possibile seguire la diretta su Sky Go e Now Tv.