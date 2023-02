LA PARTITA – Eintracht-Napoli 0-2, gli azzurri vincono in Germania con Osimhen e Di Lorenzo

il Napoli batte in Germania l’Eintracht Francoforte 2-0: apre le marcature Osimhen nel primo tempo, raddoppia nel secondo tempo Di Lorenzo.

PRIMO TEMPO

Al 4’ si rende pericoloso l’Eintracht con Miami che in area prova la conclusione, il pallone termina di poco fuori. Al 18’ ci prova il Napoli con Kvaratskhelia che effettua un tiro al volo dalla distanza, il portiere spedisce in angolo. Al 32’ azzurri vicini al vantaggio conLozano che colpisce il palo, poco dopo viene assegnato un calcio di rigore per il Napoli per un fallo su Osimhen, dal dischetto però sbaglia Kvaratskhelia. Al 40’ passa in vantaggio il Napoli con Osimhen, che viene servito da Lozano e a porta sguarnita va a segno. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 56’ Osimhen serve Kvaratskhelia che a tu per tu con Trap prova il tiro, ma il portiere intercetta. Al 59’ espulso Kolo Muani per un fallo su Anguissa. Al 65’ arriva il raddoppio del Napoli con Di Lorenzo che viene servito di tacco da Kvaratskhelia e con il sinistro insacca.

IL TABELLINO

Eintracht Francoforte (4-3-3): Trapp; Buta (24′ st Borré), N’Dicka, Tuta, Max; Kamada, Jakic, Sow; Lindstrom (24′ st Knauff), Kolo Muani, Gotze (36′ st Alidou). All. Glasner

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (34′ st Ndombele), Lobotka, Zielinski; Lozano (34′ st Elmas), Osimhen (39′ st Simeone), Kvaratskhelia (39′ st Politano). All. Spalletti

Reti: 39′ pt Osimhen, 19′ st Di Lorenzo

Ammoniti: Kim, Gotze, Elmas

Espulsi: Kolo Muani

Mariano Potena