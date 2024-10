LE INTERVISTE – McTominay: “Non so come ringraziare la gente di Napoli per quanto bene mi ha accolto”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria contro il Como, con tanto di primo gol in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni al microfono di DAZN: “Alla classifica non ci stiamo pensando in questo momento, per noi è importante vincere, c’è ancora tanto lavoro da fare. Tifosi? Ringrazio tutti per il supporto, io provo a fare del mio meglio in campo. Non riesco a immaginare come poter ringraziare la gente di Napoli che mi ha accolto in questa maniera, sono felicissimo di come mi hanno accolto”.

TuttoMercatoWeb.com