ANTICIPI DI A – Ottava giornata, vincono Milan e Juve, pari in Genoa – Bologna e Como – Parma

Nel sabato degli anticipi di A, relativi all’ottavo turno di campionato, ieri, si sono disputate quattro gare in cui hanno guadagnato i tre punti in palio, con molta sofferenza, la Juve, allo Stadium, con la Lazio ed il Milan, a San Siro, contro l’Udinese. Entrambe si sono imposte col minimo scarto di 1 a 0 ma ai friluani sono stati annullate due reti. I bianconeri di Motta, andati a rete solo su autogol, raggiungono, momentaneamente, il Napoli in vetta alla classìfica con 16 punti. Napoli che, oggi, all’ora di pranzo, giocherà ad Empoli. Due risultati nulli, invece, nelle altre due partite; finisce 2 a 2 Genoa vs Bologna e 1 a 1 Como vs Parma. Primo gol in A del giovanissimo talento argentino Nico Paz. Oggi sono in calendario altri cinque match, Si parte, come detto, alle 12,30 con Empoli vs Napoli, quindi alle 15 Venezia – Atalanta e Lecce vs Fiorentina. Alle 18, sarà la volta di Cagliari – Torino e, per finire ci sarà il posticipo serale che vedrà in campo, all’Olimpico, Roma e Inter . L’ottava giornata si chiuderà, domani sera, con il Monday Night tra Verona e Monza.