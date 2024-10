Serie C, Sorrento – Benevento 0-3: la Strega è letale e torna a vincere in trasferta

Da più di tre mesi la Strega non vince in trasferta e questo pomeriggio affronta il Sorrento di mister Enrico Balilari. Incontro tutt’ altro che “morbido” se pensiamo che tra le mura amiche il Sorrento ha già fermato Trapani e Catania.

Nessun particolare problema di formazione per Auteri che si affida al seguente undici per provare a conquistare i tre punti anche in trasferta: Nunziante in porta. Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi a comporre il pacchetto difensivo. Linea mediana con Talia e Prisco. In avanti Lamesta, Manconi, Simonetti alle spalle di Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Acampora, Agazzi, Viviani, Borello, Ferrara, Carfora, Capellini.

Padroni di casa che rispondono con Del Sorbo tra i pali. Todisco, Fusco, Blondett, Colombini a protezione dell’estremo difensore. Cangianiello, De Francesco, Cuccurullo in mediana. In avanti Guadagni, Musso e l’ ex Bolsius. A disp.: Harrasser, Albertazzi, Carotenuto, Panico, Scala, Riccardi, Polidori, Colangiuli, Vitiello, Cadili, Palella, Lops, Esposito. All.: Barillari

Match valido per la 10^ giornata del campionato di serie C, girone C. Arbitra il signor Mucera di Palermo.

La gara

Dopo tre minuti nel Sorrento viene ammonito Cuccurullo. La Strega è mortifera e chiude i conti del match nella prima frazione di gioco. Al 9′ apre le marcature Perlingieri: l’ attaccante è bravo a controllare un cross di Viscardi e poi supera Del Sorbo. Al 12′ è Tosca a capitalizzare un angolo di Lamesta: il suo colpo di testa non lascia scampo. Prova a farsi vedere il Sorrento con l’ ex Bolsius, ma Nunziante non si fa trovare impreparato sulle due conclusioni dell’ attaccante. Arriva il tris di Lamesta al 25′ che non lascia scampo al portiere. Il Benevento è letale.

Verso la fine della prima frazione si vede il Sorrento con Guadagni che colpisce il pallone ma la traiettoria è centrale e Nunziante non ha problemi. Al termine del primo tempo la Strega entra negli spogliatoi con un risultato importante.

Nella ripresa il Benevento controlla agevolmente il match. Viscardi rimedia il giallo al 47′. Il Sorrento fa entrare Colangiuli al posto di Guadagni al 62′. Doppio cambio anche per il Benevento che sostituisce Lamesta e Prisco con Acampora e Viviani al 65′.

Sono soltanto i cambi a movimentare la ripresa: al 75′ triplo cambio nel Sorrento: dentro Polidori, Lops e Carotenuto al posto di Musso, Cuccurullo e Colombini. Un minuto dopo il Benevento fa entrare Ferrara e Lanini al posto di Viscardi e Perlingieri. Al 79′ il Sorrento colpisce la traversa con un’azione personale di Colangiuli che fa tremare Nunziante.

All’ 81′ è Manconi a sbagliare un gol incredibile davanti al portiere. Ultimi cambi: all’ 85′ il Benevento sostituisce Manconi con Starita e il Sorrento fa entrare Esposito al posto di Bolsius. Il match termina dopo cinque minuti di recupero con il Benevento che torna a conquistare i tre punti dopo oltre tre mesi.