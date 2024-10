Il Lunch Match della giornata – Il Napoli, a Empoli, per sfatare il tabù negativo degli ultimi anni

Tra qualche ora il Napoli di Antonio Conte, capolista del campionato, torna in campo, in quel del Castellani, per affrontare l’Empoli, squadra molto ostica, autentica bestia nera, negli ultimi anni, degli azzurri. I partenopei intendono, finalmente, sfatare questo tabù negativo, in particolare in terra toscana. Infatti le statistiche dicono che, nelle 13 vittorie azzurre su 31 partite, il Napoli, in trasferta, ha vinto soltanto due volte. Un trend veramente da brividi. Il più recente blitz della squadra campana, contro i toscani, risale al campionato del terzo scudetto; era il mese di febbraio del 2023, gli azzurfri di Spalletti ebbero la meglio con il classico punteggio all’inglese di 2 a 0. Nello scorso torneo ci fu la sconfitta di misura, con gol di Cerri. Dunque, questi precedenti horror devono mettere in guardia gli ospiti, che non dovranno affatto prendere sottogamba l‘impegno.