ANTICIPI DI A DEL SABATO – Nona giornata, Napoli quarta vittoria consecuitva, Atalanta a valanga sul Verona

Nri due anticipi del sabato di serie A, validi per il nono turno, si registrano due successi delle squadre di casa; Il Napoli capolista tiene saldamente il primato solitario, in classifica, a prescindere dai risultati odierni, battendo il Lecce per 1 a 0 con rete vincente di capitan di Lorenzo. Per gli azzurri di Conte si tratta della quarta vittoria di fila, mentre l’Atalanta travolge con punteggio tennistico,, 6 a 1 il malcapitato Verona. La nona giornata prevede quest’oggi, le restanti partite, a comiciare dal lunch match tra Parma e Empoli, quindi alle 15 ci saranno Lazio – Genoa e Monza -Venezia, a seguire, alle 18 andrà in scena la gara clou di questo nono giornata ovvero il derby d’Italia tra Inter e Jiuventus. Infine, chiuderà la domenica di calcio il match Fiorentina – Roma. Ricordiamo che la gara tra Bologna e Milan non si è disputata per ordine pubblico ed è stata rinviata a data da destinarsi.