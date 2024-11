EDITORIALE – Napoli bocciato all’esame Atalanta, le inseguitrici accorciano le distanze

Editoriale del lunedì . Inaspettata inversione di tendenza della capolista che ieri, al Maradona, ha bruscamente interrotto la serie di cinque successi di fila e contemporaneamente l’impermeabilità difensiva, subendo un pesante 0-3 dall’Atalanta di Gasperini che ha imbrigliato la formazione di Conte, annullando i suoi interpreti principali come Lukaku e Kvaratskhelia. Di contro le inseguitrici, vincendo le loro gare hanno accorciato le distanze. Ora l’Inter, prossima avversaria dei partenopei, domenica 10 novembre a San Siro, ha un solo punto in meno,24 a fronte dei 35 degli azzurri. I 55mila, sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta sono rimasti increduli e attoniti dopo questa batosta, piombando in uno sconforto totale. Cosa è successo? Una domanda da un milione di dollari, quella contro i nerazzurri, si è rivelata una squadra prima di orgoglio, di voglia di vincere, di carattere e di forza d’animo, l’esatto contrario di quanto visto nella vittoriosa partita col Milan di appena cinque giorni fa. Antonio Conte è arrabbiatissimo e non riesce a spiegarsi tale comportamento dei suoi uomini. Probabilmente tutti ci siamo illusi di aver ritrovato il Napoli dello scudetto, L’ amarezza è tanta e siccome il calcio a Napoli è vita, stamane per il popolo partenopeo si respira un’aria di tristezza inimmaginabile. Tuttavia non è il caso di fare drammi, come non dovevamo esaltarci più di tanto prima, adesso non dobbiamo abbatterci perché nulla è perduto e tutto può ancora succedere, D’ altronde il Napoli si è posto l’obiettivo di tornare fra le grandi e di raggiungere la qualificazione alla Champions League, traguardo assolutamente alla portata, per cui sembra giusto vivere alla giornata senza fare voli pindarici. Domenica terza prova verità, al Meazza, al cospetto dei campioni d’Italia che ieri non sono sembrati così irresistibili con il Venezia, che era riuscita persino a pareggiare la partita all’ultimo secondo ma poi il Var ha annullato il gol per fallo di mano. Dunque, ragazzi fuori gli attributi e riscattate la brutta prova con i bergamaschi,