INTER vs NAPOLI – Patto d’acciaio tra gli azzurri per un pronto riscatto, a San Siro, nel posticipo di domenica sera

Il Napoli, in questi giorni, si è leccato le ferite, in seguito alla brutta sconfitta casalinga con l’Atalanta; i giocatori azzurri hanno stretto tra loro, nello spogliatoio del Centro sportivo di Castel Volturno un patto d’acciaio per riscattarsi, domenica sera, al Meazza,nella partitussima del 12esimo turno di campionato, contro i campioni d’Italia in carica, secondi in classifica ad un solo punto di distacco dalla formazione partenopea. L’imput è giocare con la massima determinazione e concentrazione per non incappare in un’altra sconfitta. Antonio Conte ha richiamato i suoi a dare tutto, contro l’Inter, magari, avanzando anche il baricentro, al fine di non farsi schiacciare dai nerazzurri, che giocando in casa, hanno l’obbligo di attaccare. Nel frattempo, il Napoli sta lavorando alacremente in quel di Castel Volturno; occorre andare nella tana dei campioni nella migliore condizione fisica e mentale possibile. Gli azzurri intendono raggiungere, a Milano, un risultato importante, ed in tutti, traspare la convinzione di poter fare bene. Ovviamente, l’ostacolo da superre è quello dei più difficili ma il messaggio del tecnico salentino è stato recepito, quindi grande applicazione ed orgoglio per non ripetere gli errori di domenica scorsa.