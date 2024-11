Posticipo Inter vs Napoli – Lobotka torna tra i convocati per Milano ma lo slovacco potrebbe andare in panchina

Trepidante attesa tra la tifoseria azzurra per il big match della dodicesima giornata tra l’Inter ed il Napoli, in programma domenica sera, a San Siro. Dopo l’infausta gara con gli orobici, filtra tra i giocatori di Conte una voglia matta di conquistare un risultato importante, contro i campioni d’Italia, i quali restano la squadra da battere, tuttavia, non sono quelli irresistibili della scorsa stagione. Intanto, Stanislav Lobotka, di cui si è sentita la mancanza, è pronto a tornare tra i convocati, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box, per quattro partite. Lo slovacco. però, dovrebbe sedere in panchina. Il centrocampista azzurro è praticamente guarito come aveva anticipato lo stesso allenatore leccese, prima della gara di domenica scorsa con i bergamaschi. Conte sta valutando la situazione, ma rischiarlo dall’inizio potrebbe essere controproducente, quindi è molto probabile che lo scozzese Gilmour venga confermato. In definitiva, al Meazza, appare quasi certo che giochi la stessa formazione che ha battuto il Milan.