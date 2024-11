COPPE EUROPEE – Un successo, un pareggio e una sconfitta, il bilancio del giovedi di Europa e Conference League delle tre italiane in corsa

Si sono disputatie, ieri le gare di Europa e Conference League delle nostre tre squadre italiane in corsa. In Europa League, vittoria della Lazio, All’Olimpico, contro il Porto, per 2 a 1, mentre la Roma non va oltre il pari, per 1 a 1, in Belgio, contro l’Union SG. Perde, infine, la Fiorentina, k o, col risultato di 2 a 1, in trasferta, con l‘Apoel di Nicosia. La Lazio di Baroni, con la vittoria sui portoghesi guida, da sola, la classifica generale, a punteggio pieno, della seconda competizione europea.