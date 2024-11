NATIONS LEAGUE – La Francia restituisce, all’Italia, i tre schiaffi subiti a Parigi e si prende il primo posto nel girone

La nazionale italiana di Spalletti, ieri a Milano, ha disputato la peggior partita di tutto il girone di Nations League, La Francia, dimostratasi superiore ha fatto sua la gara senza essere neanche brillantiussima, I galletti, tuttavia, hanno restituito agli azzurri i tre schiaffi subiti a Parigi nel match di andata,vincendo per 3 a 1, risultato che ha permesso loro di fregiarsi del primo posto nel girone, in virtù della migliore differenza reti generale. Questa situazione complica non poco la situazione in vista dei quarti di finale della competizione che si gocheranno a marzo. L’Italia, seconda, non essendo più testa di serie, sarà sfavorita dal sorteggio degli accoppiamenti, dovendo affroontare una una prima classificata tra Portogallo (Gruppo 1), Germania (Gruppo 3) e Spagna (Gruppo 4).Una sconfitta inattesa che lascia l’amaro in bocca, dal momento che, per più di due mesi, gli azzurri sono stati da soli, al comando del girone. Bastava anche perdere con un solo gol di scato per classificarsi in testa alla classifica ma quel terzo gol ha rovinato tutto. La nostra Nazionale, però, è sembrata molto disattenta in fase difensiva, in particolare, sui due cakci d’angolo che hanno permesso all’ex Juve Rabiot di colpire di testa industurbato, per mettere a segno una doppietta decisiva. Per la coronaca il sorteggio avverrà venerdì prossimo a Nyon, Svizzera.