VERSO NAPOLI vs ROMA – Claudio Ranieri lancia un messaggio ai partenopei ed a Conte

Mancano ancora sei giorni al match tra Napoli e Roma ma la partita è già iniziata a colpi di parole. In casa azzurra, dopo il buon pareggio di Milano con l’Inter, c’è la volontùà di confermarsi ancora una volta in testa la classifica, cosa che accadrebbe soltanto in caso di successo contro la squadra del nuovo tecnico giallorosso Claudio Ranieri, tornato per la terza volta nella capitale per guidare la sua Roma, che ha iniziato questa stagione in maniera orribile. Quindi, le due contendenti giungono all’ex derby del sole in modo nettamente differente. Potrebbe sembrare una gara facile per la capolista ma così non sarà, perchè l’allenatore romano ha già lanciato un messaggio agli azzurri ed a Conte, facendo intendere che i suoi giocatori venderanno cara la pelle, data la grande voglia di riscatto e di risalire la china in classifica. Visto il cambio in panchina, i calciatori giallorossi, certamente, avranno un comportamento molto diverso dal precdente, per mettersi in mostra e far capire all’allenatore appena arrivato che non sono diventati dei brocchi. Ragion per cui il Napoli non dovrà prendere il match sottogamba ma dovrà invece scendere in campo con la stessa determinazione mostrata a San Siro, magari avanzando di molto il baricentro per mettere in condizione gli attaccanti di arrivare più facilmente in area di rigore avversaria. In occasaione della manifestazione vinicoila tenutasi l’altro giorno a Roma, Ranieri ha parlato del suo nuovo incarico, affermando quanto segue;

“Sono stato chiamato dopo una grossa grandinata e voi sapete quanto lavoro e quanta passione ci vuole per rimettere a posto una situazione del genere” “Io curerò i miei giocatori con lo stesso amore che voi usate per ogni grappolo d’uva dopo una brutta burrasca“.

Pertanto, Napoli – Roma si presenta come una sfida tra il gioco d moviimento, dinamismo e costruzione di Antonio Conte e quello più verticale e fisico di Ranieri, il che fa intendere che vedremo, domenica, al Maradona, una partita dalle mille sfaccettature, con i padroni di casa che ambiscono alla nona vittoria in questo campionato e con gli ospiti decisi a non sfigurare ancora.