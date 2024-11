Vendita tagliandi per Napoli- Lazio – Da domani alle 12 sarà possibile acquistare i biglietti per il match di campionato con i biancocelestri dell’8 dicembre

La SSC Napoli comunica alla tifoseria che da domani, 19 novembre, a partire dalle ore 12, saranno messi in vendita i biglietti per Napoli vs Lazio, match valido per la 15esima giornata, che si disputerà domenica 8 Dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come al solito, la prima fase sarà riservata agli Abbonati SSCN 24/25, i quali potranno acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili, fino alla mezzanotte di giovedi 21, mentre la seconda sarà a favore dei possessori di Fidelity Card; e terminerà mercoledì 27; infine, la terza fase che partirà giovedì 28, alle12, sarà libera e quindi aperta a tutti e finirà ad esaurimento scorte. Qui di seguito i prezzi :