Editoriale – I primi cento giorni del tecnico leccese sulla panchina del Napoli, la metà in testa alla classifica

Nella giornata di ieri l’allenatore leccese Antonio Conte ha festeggiato i primi cento giorni sulla panchina azzurra. Per la cronaca, la metà li ha trascorsi al comando della classifica del massimo campionato italiano, giunto alla dodicesima giornata. Attualmente i partenopei sono in testa con 26 punti con le tante inseguitrici ad un tiro di schioppo. Il Napoli è arrivato in cima alla graduatoria lo scorso 29 settembre e da allora non è mai sceso dal primo gradino. Un risultato sicuramente inaspettato, in particolare dopo il brutto esordio con il Verona al Bentegodi, dove ci fu la sconfitta per 3 a 0. Da quel giorno, la compagine di Conte ha infilato 8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con sette turni di fila senza mai abdicare. L’allenatore ex Juve e Inter, arrivato alla corte di De Laurentis nel mese di giugno è stato capace di ridare il sorriso a giocatori scontenti che volevano andar via, quali Kvara, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka, oggi punti fermi del Napoli, rifondato proprio dal timoniere salentino. Pertanto, al buon Antonio, vanno i complimenti di tutti per avere ridato l’identità perduta ad una squadra che, l’anno scorso, si era smarrita del tutto. Tanti volti nuovi sono sbarcati nel capoluogo campano ma anche tanti senatori che formavano l’ossatura del Napoli dello scudetto sono rimasti. Diversi acquisti come Buongiorno, Mac Tominay, Gilmour, Neres, Lukaku rappresentano la conduzione di un mercato estivo gestito alla grande dal nuovo allenatore e dal nuovo direttore sportivo Manna, quest’ultimo in grado di accontentare in toto, le richieste fatte dal mister, spendendo la bellezza di 150 milioni di euro, pur senza i soldi della clausola di Victor Osimhen, partito, all’ultimo momento, solo in prestito. Caro Conte, i tifosi azzurri ti augurano altri 180 di questi giorni!