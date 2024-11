STADIO MARADONA – Questo pomeriggio, prima di Napoli vs Roma, ci sarà una dedica, a Pino Daniele, con un video

Nel tardo pomeriggio odierno il Maradona avrà un’anteprima singolare con la proiezione, sugli schermi dell’impianto di Fuorigrotta, di un video che ritrae Pino Daniele, indimenticato cantautore partenopeo, al lavoro nel suo studio. Si vedrà il buon Pino cantare un brano inedito dal titolo ‘Again,voluto fortemente dai figli del grande artista per celebrare i 70 anni della nascita e dieci dalla sua scomparsa. In realtà, la canzone è stata scritta nel 2009, un pezzo intimo e verace che evidenzia l’approccio autobiografico dell’immenso artista. Again’ è stato registrato tra lo studio della capitale, il Blue Drag Studio, e il Forward Studios di Grottaferrata, in provincia di Roma ed è basato sulla storia degli uomini e sull’amore. Del resto Napoli e Roma sono state per, Pino Daniele, le due città più importanti della sua vita. Il brano sarà disponibile venerdì prossimo in radio e in digitale. Dunque, un’anteprima da non perdere assolutamente che farà da cornice al match coi giallorossi.