CHAMPIONS LEAGUE – Un Martedì europeo da leoni per Inter, Milan e Atalanta, tutte vincenti, nella quinta giornata della manifestazione

Un martedì da incorniciare per le nostre tre squadre italiane, impegnate in Champions League, per la quinta giornata della massima competizione continentale per club. Infatti, ieri sera tre successi su tre di cui due in trasferta, da parte dell’Inter che ha battuto, a San Siro il Lipsia per 1 a 0, del Milan, a Bratislava, contro lo Slovan, sconfitto 3 a 2 e dell’Atalanta che ha surclassato, in Svizzera, lo Young Boys col punteggio tennistico di 6 a 1. Grazie a queste imprtanti vittorie l’Inter, per ora, comanda la classifica generale, mentre la squadra di Gasperini sale al quarto posto. Infine, i rossoneri risalgono ma la qualificazione è ancora tutta da giocare. Oggi in campo le altre due formazioni del Belpaese, ossia il Bologna e la Juventus, che affronteranno, rispettivamente, il,Lille, in casa e l’Aton Villa in Inghilterra.