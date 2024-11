ANTONIO CONTE – L’allenatore azzurro capace di costruire un autentico buker difensivo, solo 9 reti subite, di cui 6 in due gare

Secondo il credo calcistico del tecnico del Napoli Antonio Conte, il miglior attacco è la difesa, in cotraddizione a coloro che affermano il contrario. I suoi ragazzi hanno subito solo nove gol, seconda difesa del campionato, dopo la Juve, di cui ben 6 in due gare. ovvero a Verona e al Maradona, contro i bergamaschi. Entrambe le partite, come ricordano, tutti i tifosi napoletani, terminarono con il risultato di 3 a 0, a favore delle avversarie. Il che significa che, nelle altre 11 partite, il Napoli ha incassato solamente tre reti. L’allenatore leccese, quindi, è stato capace di costruire un vero bunker impenetrabile che lo ha portato in testa alla classifica di A, pur non avendo un attacco mitraglia, come quello dell’Atalanta e dell’Inter che inseguono ad un punto di distanza. Questo, è sempre stato il gioco di Conte: niente spettacolo ma precedenza esclusivamente, al risultato, seppur sporco, dunque, un risultatista nato che, con questo modulo, ha saputo vincere, sia in Italia che all’estero. Molto probabilmente, le rivali avranno, pure qualcosa in più degli azzurri, vedi i nerazzurri di Inzaghi, tuttavia, queste ultime devono giocare le Coppe europee e la Supercoppa italiana, disputando, almeno una decina di match in più. Ciò rappresenta uno sforzo non indifferente che potrebbe sottrarre punti al campionato. Del resto, il Napoli voluto dal suo vero leader, costituisce una capolista autorevole che, però, non è obbligata a vincere lo scudetto, sta di fatto che le due nerazzurre dovranno fare i conti con Di Lorenzo e compagni, per aspirare a traguardi di alto vertice.