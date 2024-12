ANTEPRIMA PARTITA UDINESE vs NAPOLI – Azzurri chiamati al riscatto, dopo la doppia sconfitta con i biancocelesti

Vigilia di campionato per il Napoli di Conte che, domani, nel tardo pomeriggio, in Friuli, per l’anticipo della sedicesima giornata di serie A , affronterà l’Udinese, galvanizzata dalla vittoria di lunedì scorso a Monza. Gli azzurri sono chiamati al riscatto, dopo la duplice sconfitta subita ad opera della Lazio, nell’arco di tre giorni. Quest’oggi, il tecnico leccese terrà la conferenza stampa della presentazione della gara. Il Napoli non potrà contare sull’apporto di Kvaratskhelia, infortunatosi nell’ultima partita, al Mardona. Al suo posto, molto probabilmente, giocheà David Neres, il quale dovrà sfruttare nel migliore dei modi l’occasione che gli si presenta. In casa bianconera, malgrado i tre punti conquistati in Brianza, non si vive un buon periodo; solamente un successo nei recenti sei match disputati. Ciò nonostante, la squadra allenata da Runjaic, è sempre una formazione da prendere con le molle. Per quanto riguarda le possibili formazioni, Conte, oltre ad inserire, titolare, il brasiliano, sulla fascia sinistra,. non farà nessun altro cambiamento. Dal canto suo, l’Udinese ha diversi infortunati, primo fra tutti, Okoye. Il tecnico dei friulani tornerà al modulo 3/5/2, schierando il trio di difesa composto da Giannetti, Bijol e Touré. Quinti di centrocampo Ehizibue, da un lato e Zemura dall’altro, in mezzo Lovric, Karlstrom ed Ekkelenkamp. In attacco ci sarà il duo Thauvin-Lucca. Alla luce di queste indicazioni, le probabili formazioni dovrebbero essere le seguenti:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zemura, Ekkelenkamp; Lucca, Thauvin. All. Runjaic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Come d’abitudine, passiamo alle statistiche di questa sfida: i partenopei hanno incrociato, in passato, i bianconeri friulani in tre competizioni suddivise fra serie A, B e Coppa Italia, per complessive 94 gare. Il bilancio vede nettamente in vantaggio gli azzurri che hanno raccolto 42 successi, 33 pareggi e 19 k o. Nello scorso campionato, a Udine finì 1-1, così, come nell’anno dello scudetto, quel punto laureò, ufficialmente, il Napoli Campione d’Italia. Per la cronaca l’Udinese non riesce a battere i campani, in A, dal 3 aprile 2016, allorquando vinse per 3-1 in casa, con una doppietta di Bruno Fernandes e reti di Théréau e di Higuaín. Da allora, in 16 partite di campionato, i bianconeri hanno collezionato 13 sconfitte e tre risultati nulli. Arbiterà l’incontroDaniele Doveri di Roma.