Coppe Europee – En plein dell’Italia in Europa e Conference League, Lazio sul tetto del vecchio continente

Un giovedì di Coppe da incorniciare per le nostre tre formazioni impegnate in Europa e Conference League. En plein per l’Italia, grazie ai successi, a suon di gol di Lazio, Roma e Fiorentina. I biancocelesti di Baroni confermano il loro momento magico, andando a vincere in Olanda a spese dell’Ajax per 3 a 1, risultato che proietta l’undici di MarcoBaroni sul tetto d’Europa, con il promo posto solitario nella classifica generale della seconda competizione continentale. Dopo il successo in campionato, la Roma di Ranieri si rispeglia anche in Coppa, battendo per 3 a 0 il Braga, all’Olimpico. Infine, in Conference la squadra di Palladino sommerge per 7 a 0 il Lask, compagine che milta nella Bundesliga austriaca. In virtù dei risultati delle italiane nelle tre coppe, la nostra nazione si riprende il secondo posto nel ranking Uefa e resta in piena corsa per qualificare la quinta squadra alla prossima Champions League.Qui, di seguito la classifica delle varie posizioni delle nazioni europee: