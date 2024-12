Malore in campo per Kaylen Dennis, morto a 17 anni

Non c’è stato nulla da fare per Kaylen Dennis, giovane stella del calcio inglese. Il 17enne è morto dopo un malore accusato durante una partita. Si è accasciato al suolo, con i soccorsi che non hanno potuto salvargli la vita. Una tragedia per la famiglia di Dennis che in queste ore si è chiusa nel silenzio. L’unico a parlare è stato il cugino di Kaylen, Rhian Brewster che milita nello Sheffield e gli ha dedicato una rete.

Kaylen Dennis muore in campo a 17 anni, fatale un malore

Questo è accaduto poco dopo l’ufficialità del decesso di Dennis, descritto dai suoi allenatori come un “talento incredibile”. Il suo club, il Walthamstow Football Club ha comunicato sui social: “Siamo devastati nell’apprendere della morte di uno dei nostri giocatori U23, Kaylen Dennis durante una partita. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di squadra e a tutti coloro che lo conoscevano”. Non sono stati resi noti i motivi del decesso e le cause dunque del malore.

La squadra giovanile di Kaylen Ryan FC si è accodata: “Siamo così arrabbiati e devastati al Ryan FC. Kaylen ha iniziato a giocare per noi a 13 anni e lo abbiamo visto progredire nel calcio senior giocando per il nostro club partner Walthamstow FC. I suoi genitori sono stati così solidali e tutti i nostri pensieri sono con loro e la loro famiglia”.

