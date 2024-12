PRIMO ANTICIPO DI A – 16esima giornata, il Torino espugna il Castellani di Empoli con un eurogol di Adams

Nel primo anticipo di serie A, disputato, ieri sera tra l’Empoli e il Torino, per la sedicesima giornata di campionato, i granata di Vanoli hanno espugnato il Castellani per 1 a 0, grazie ad un eurogol di Adams che ha infilato il portiere avversario con un tiro da centrocampo. Il Torino ritrova, pertanto, il successo dopo ben sei turni di astinenza. In virtù di questo prezioso risultato, i piemontesi raggiungono, in classifica, proprio, i toscani, a quota 19. Intanto, oggi sono in programma altri tre anticipi; si parte alle 15 con il match Cagliari – Atalanta, quindi alle 18 scenderà in campo il Napoli, contro l’Udinese, in Friuli ed infine alle 20,45 ci sarà Juventus – Venezia.