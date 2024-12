Tesser, De Maggio, Albarella, Bartolomucci, Pozzi, Sebastiani, Lo Monaco, Miranda a Kiss Kiss Napoli

Attilio Tesser, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Penso che la sconfitta con la Lazio non incida sul futuro del Napoli. Il Napoli era primo e lo è stato per tanto tempo, sicuramente la sconfitta può portare delle riflessioni ma nulla più. La vittoria può dare serenità ed una sconfitta richiama alla concentrazione ed alla cattiveria per poi ripartire più forti di prima. Lukaku? Dev’essere al meglio, sia chiaro, ma è quel tipo di giocatore che stiamo vedendo e se Conte l’ha voluto è perchè si sposa col suo gioco. E’ un pivot, è un punto di riferimento importante e deve mandare in porta gli altri. Non sarà Osimhen ma è comunque un giocatore importante anche se diverso dal nigeriano. Noi parliamo di Lukaku ma anche sugli esterni il Napoli è forte. Poi c’è McTominay che è come se fosse un attaccante aggiunto. Neres al posto di Kvaratskhelia? Neres ha qualità importanti nello spunto, è veloce ed è reattivo, poi ha quella freschezza mentale che forse Kvaratskhelia non ha in questo momento. Il georgiano è più esperto del brasiliano ma Neres resta un’ottima alternativa a Kvara. Kvaratskhelia è un giocatore non da gara a corso, mentre Neres offre più pericolosità soprattutto a match iniziato. L’Udinese? E’ partita molto bene, mi ha fatto un’ottima impressione. E’ una squadra più propositiva rispetto agli anni scorsi. Ha fatto diverse belle partite, una su tutte quella di Parma. A Monza ha fatto una vittoria importante per la classifica ed il morale, ma il Napoli sarà chiamato ad una prestazione importante perchè all’Udinese c’è una buonissima compattezza”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Biraghi andrà via dalla Fiorentina, ieri lo ha anche ribadito Palladino. Ma è presto per parlare di qualcosa di corposo, per ora c’è un pour parler tra Manna e Giuffredi. Si capirà se ci sono i presupposti per venire a Napoli e capiremo anche se Folorunsho andrà alla Fiorentina. Dorgu e Bonny sono due obiettivi molto caldi in casa Napoli al pari di Kiwior. Il Napoli prenderà Dorval a gennaio, ma lo lascerà a Bari fino a fine stagione”.

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli dovrà scendere in campo con la giusta attenzione, l’Udinese è una squadra ben messa in campo e di livello. Bijol? E’ un atleta pronto per qualsiasi top club europeo. Ha una grande capacità di lettura degli sviluppi e delle situazioni di gioco, è un atleta che giustamente viene attenzionato da squadre di livello come il Napoli. Chi ha la possibilità di avere a disposizione la cosiddetta settimana tipo può preparare al meglio le partite successive. Il Napoli, negli ultimi anni, ha sempre avuto una rosa abituata a giocare ogni tre giorni e il fatto che quest’anno non lo debba fare può essere un’arma a doppio taglio. Tempi di recupero di Kvaratskhelia? Bisogna fermarsi alla diagnosi ufficiale del Napoli, non ho modo di vedere la reazione al lavoro dell’atleta. Le due o tre settimane ci vogliono, poi dipende dalla risposta dell’atleta, sarà un work in progress”.

Antonio Bartolomucci, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è stata molto freddezza nelle prime dichiarazioni di Conte post Lazio. Ora bisogna riprendersi, ma credo che i calciatori del Napoli abbiano passato una settimana abbastanza dura. Se il Napoli non vince ad Udine comincia una crisi. E’ meglio avere un campionato così vario e divertente e devo dire che Baroni è la prova che nel calcio si può vincere anche senza avere patentini particolari. Dorgu? Credo che Corvino stia per annunciare un colpo, lo farà all’inizio di gennaio. Ne ha fatti due di colpi di mercato, uno è un ragazzo prodigioso. Aspettiamo gennaio perchè Dorgu sembra quasi del Napoli, si pensava dovesse concludersi a fine stagione invece sembra che se il Lecce dovesse arrivare a gennaio in una posizione tranquilla potrebbe anche cederlo in inverno. Dorgu non vuole Napoli, ma vuole Conte”.

Nicola Pozzi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dopo una sconfitta vengono fuori certe sensazioni che ti possono portare a reagire. Ci sta che si perda una gara contro la Lazio che sta dimostrando che è un avversario importante. Baroni si sta confermando anche in una piazza importante come quella di Roma, la vittoria di ieri certifica il momento positivo dei biancocelesti. Non vedo nulla di clamoroso nel percorso del Napoli, in questo momento la Lazio era il peggior avversario da affrontare insieme all’Atalanta. Conosciamo bene Conte, conosciamo bene l’ambiente e fa male perdere. Se facciamo un’analisi lucida non vedo drammi da fare. Bonny al Napoli con Conte? E’ un giocatore che mi piace e penso abbia ampi margini di miglioramento. Lavora molto bene da unica punta, pulisce tanti palloni, ha una buonissima fisicità ed ha fatto goal di discreta fattura. Sicuramente sarà attenzionato da diversi club”.

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Tornavamo in A dopo tanti anni e volevamo puntare sui giovani che avessero prospettiva e prendemmo Biraghi che era all’estero. Venne a Pescara, fece un buon campionato anche se noi lo retrocedemmo. Poi Corvino lo prese da noi nell’estate successiva, lo portò a Firenze e lì ha fatto un buonissimo percorso. E’ andato anche in nazionale, non credo sia proprio l’ultimo arrivato. Biraghi al Napoli? Se Conte lo stima perchè no?! Lui lo ebbe anche in passato ai tempi dell’Inter”.

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è un allenatore che è pronto per le battaglie e sicuramente toccherà le corde giuste per ricaricare la sua squadra dopo le due sconfitte. Non è scontato che si faccia un campionato tutto in positivo, la vera forza della squadra arriva dalle risposte che si danno alle sconfitte. Il Napoli sta facendo un girone d’andata tra il primo e il secondo posto, è nelle posizioni giuste per lottare per lo scudetto. Nonostante la sconfitta di domenica scorsa il Napoli è sempre lì, ci sono tre squadre in corsa per il titolo e poi le due sorprese che sono Fiorentina e Lazio. I cavalli si vedono sul filo di lana. L’assenza di Kvaratskhelia potrebbe permettere a Conte di provare qualcosa di nuovo, ma non so cosa passi nella testa del tecnico. Senza Kvara può darsi che il Napoli possa pensare alle due punte insieme come Simeone e Lukaku. Pensare delle innovazioni tattiche non vuol dire per forza cambiare strategia. La rosa del Napoli è competitiva come lo è quella dell’Inter ed è superiore a quella dell’Atalanta. Bonny del Parma? Prenderei solo chi è in condizione di migliorarmi l’organico, se dev’essere un accompagnamento ulteriore è inutile. Kiwior? Buon giocatore, ha una presenza fisica importante”.

Gianluca Miranda, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “La conferenza stampa del Napoli solitamente dura 22 minuti circa, oggi ci avevano avvisato durasse circa 15 e invece è durata 8 minuti. Ho trovato un Conte molto nervoso in conferenza, non si è capito il motivo francamente. Ha fatto capire si trattasse di delusione per le due sconfitte ed ha analizzato brevemente la gara con l’Udinese”.