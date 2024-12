Mister Conte: “Udinese buonissima squadra, abbiamo provato diversi moduli”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Udinese, ha parlato anche del livello della Serie A: “Ne ho già parlato in passato, non ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane e di cosa stanno facendo in Europa. La Lazio ha vinto con l’Ajax per 3-1 con 9/11 dei calciatori schierati con noi in Coppa Italia. Il livello italiano s’è alzato molto, tutti fanno fatica con tutti, non ci sono partite semplici e non ci sono posti già predefiniti”.

L’Udinese che insidie e problemi può dare al suo Napoli?

“E’ partita molto forte, poi ha avuto un rallentamento, ma ha rivinto l’ultima partita. Sono molto forti fisicamente, da anni fa queste scelte, va su giocatori molto fisici, veloci, resistenti, è una buonissima squadra. L’allenatore è al primo anno qui ma sta facendo bene, servirà rispetto e dovremo essere al meglio della nostra condizione”.

C’è nelle idee il ritorno ad un modulo con la difesa a 3 per ridare all’attacco qualche opportunità in più anche senza Kvara?

“Non capisco la domanda, 4-3-3 sono tre attaccanti, 3-5-2 ne sono due, sarebbe una riduzione, ma stiamo provando diversi moduli, questa settimana ne abbiamo provati tanti e poi vedremo quale sarà il migliore per questa squadra”.