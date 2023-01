Napoli, l’ex Careca esalta Osimhen: “Ha caratteristiche uniche, mi colpisce la sua fame”

Intervistato da Il Mattino, l’ex attaccante del Napoli Antonio Careca, parla così di Victor Osimhen, autentico trascinatore del Napoli di Spalletti: “Osimhen come me? Lui è più alto e più forte fisicamente, bravo a giocare negli spazi larghi. Io ero più a mio agio in quelli corti, interessato più all’aspetto tecnico che a quello tattico. Mi colpisce la fame di Osimhen: va in campo con determinazione e voglia di gol, per segnare e creare spazi ai compagni con i suoi movimenti, non è una punta centrale statica”

A chi assomiglia?

“A se stesso, ha caratteristiche uniche. Un po’ come Haaland, l’asso del City, che sembra pesante e invece ha una straordinaria agilità. Osimhen sta facendo grandi cose dopo aver superato tanti problemi fisici e non ha ancora mostrato il meglio di sé: i margini di miglioramento sono notevoli. Intanto, la sua regolarità colpisce: segna sempre. Ha una forza di volontà incredibile e poi è come se la palla cercasse lui e non viceversa. Si posiziona benissimo, è sempre nel vivo dell’azione”:

