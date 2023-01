Domani la firma del contratto ma stasera, Francesco Forte, sarà già in città per legarsi all’ Ascoli. E’ quanto si apprende dal sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Fatta, pertanto, per la cessione dell’attaccante dal Benevento al club marchigiano. Era nell’aria dopo l’arrivo al Benevento di Pettinari dalla Ternana. Il club ascolano supera la concorrenza di club come Frosinone e Reggina.