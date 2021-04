Napoli: contro la Samp, cinque cambi rispetto al match con i bianconeri

Questo pomeriggio, in quel di Genova, contro la Sampdoria del sempreverde Quagliarella che contro il Napoli trova grande ispirazione e gol da antologia, Gattuso farà cinque cambi rispetto al match di recupero di mercoledì scorso, a Torino. Tra i pali ci sarà il ritorno del colombiano Ospina, mentre nel reparto arretrato il tecnico sembra optare per Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui. A centrocampo spazio a Demme e Fabian, quindi sulla trequarti, fuori Lozano e dentro Politano con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen prima ed unica punta. Panchina per Mertens che, nel caso, potrà subentrare nel corso della partita.

Fonte: Corriere dello Sport